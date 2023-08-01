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Врачи о состоянии отравившихся детей в Карагандинской области: Очень тяжелое

Врачи о состоянии отравившихся детей в Карагандинской области: Очень тяжелое Фото: primeminister.kz
Ержан Жунусов, руководитель инфекционного центра областной клинической больницы подробно рассказал Zakon.kz о состоянии госпитализированных детей из спеццентра Карагандинской области.

По его словам, в центре находятся 9 пациентов.

"Четыре из них в тяжелом состоянии в отделении реанимации интенсивной терапии. Они все находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние детей очень тяжелое. В настоящий момент они получают всю необходимую интенсивную терапию. Мы забрали жидкости на исследования. По результатам будем видеть четкую картину".Ержан Жунусов

Кроме того, в нейробоксированном отделении находятся пять пациентов, дети в возрасте 10-15 лет.

"Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Они под полным наблюдением. У них нет лихорадки, жидкого стула, диспепсического синдрома", – добавил он.

Специалист уточнил, что они также получают все необходимое лечение.

"В городской детской больнице Караганды находятся двое пациентов. Они в реанимации, состояние очень тяжелое. Они также на аппарате ИВЛ", – заключил Жунусов.

По данным акимата Карагандинской области, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения на следующий день (31 июля) госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

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Позднее с заявлением выступила Генеральная прокуратура. Там сообщили, что после массового отравления проверят все спеццентры для детей.

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