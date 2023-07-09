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В Атырауской области продолжается тушение пожара

В Атырауской области продолжается тушение пожара Фото: Instagram/atyrau_tjd
Появилась новая информация по возгоранию камыша в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8:00 9 июля текущего года площадь пожара составляет 690 га, передает группа по связам с общественностью ДЧС Атырауской области.

"При аэровизуальном осмотре открытого горения не выявлено. В отдельных очагах происходит тление камыша. Посредством вертолетной техники (МИ-869 АО "Казавиаспас" МЧС) сегодня на 08:30 осуществлено 11 сбросов воды. Тушение продолжается", – говорится в сообщении.

В тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, ГПР "Акжайык", АО "Казавиаспас" – всего 97 человек, 15 единиц техники и 4 единицы мотопомпы.


Ранее сообщалось, что в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники.

Позже стало известно, что площадь пожара удалось снизить еще на 20 гектаров.

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