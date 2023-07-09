Какие улицы в Алматы будут перекрыты из-за ремонта дорог

Управление городской мобильности Алматы сообщило о том, что в городе продолжаются дорожно-ремонтные работы, по завершении которых доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, при благоприятных погодных условиях в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 22:00 10 июля до 06:00 13 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по пр. аль-Фараби от ул. Жарокова до ул. Жаксылыка Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет обеспечен по улицам Жарокова, Тимирязева, Сейфуллина.

Фото: Управление городской мобильности Алматы

Отмечается, что с 21:00 9 июля до 6:00 11 июля по пр. Абая от пр. Назарбаева до ул. Наурызбай батыра планируется полное перекрытие движения транспортных средств в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия. Объезд будет обеспечен по улицам ул. Курмангазы, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева, пр. Сейфуллина.

"Также сообщаем, что 10 июля с 06:00 будет открыто движение по пр. Абая на участке от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, где завершен средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона. Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также удлиняют срок эксплуатации дорожного покрытия, повышают прочность и морозостойкость асфальтобетонного покрытия", – говорится в сообщении.

Ранее были завершены ремонтные работы по пр. Абая на участке от пр. Достык до пр. Назарбаева, а также по пр. аль-Фараби от транспортной развязки на улице Торайгырова до улицы Жарокова.

"Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Просим корректировать свой маршрут заранее", – резюмируется в сообщении.

В Алматы ведутся масштабные дорожно-ремонтные работы. Акимат опубликовал данные, содержащие информацию о свыше 200 участках дорог, где в целях улучшения дорожного покрытия или реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ведутся строительные и ремонтные работы.

