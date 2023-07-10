Наставник "Канело" Альвареса будет тренировать казахстанских боксеров

Знаменитый мексиканский специалист Эдди Рейносо, который известен миру бокса как тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса, в ближайшее время начнет сотрудничать с казахстанскими боксерами, сообщает Zakon.kz.

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Этой новостью поделилась пресс-служба казахстанской промоутерской компании Suleimen Promotions. Этого промоутера представляют такие известные боксеры, как Бек Нурмаганбет, Аблайхан Жусупов, Евгений Павлов и Абильхан Аманкул.

Вышеназванные боксеры сейчас находятся в США, где проводят совместные сборы с представителями других стран, в числе которых есть и Сауль Альварес. Мексиканский чемпион мира на тренировках делится некоторыми своими секретами с нашими спортсменами.

"Канело" известен многим казахстанцам своей трилогией против знаменитого Геннадия Головкина, в которой у него одна ничья и две победы, последнюю из которых он одержал 18 сентября 2022 года.





Фото: Instagram/caneloteam

Что касается наставника Альвареса, то Эдди Рейносо начал заниматься тренерской деятельностью в 27 лет. Он взял под свою опеку еще никому не известного "Канело", когда тому было 15 лет. На протяжении последних 17 лет Эдди Рейносо ведет своего ученика к вершинам профессионального бокса. Несколько раз его признавали лучшим тренером года.

Ранее стало известно, что МОК окончательно лишил признания Международную ассоциацию бокса.