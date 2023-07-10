Сменился вице-министр культуры и спорта Казахстана
"Постановлением правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.
Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.
Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.
Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП "Алматы әуендері".
2007-2009 гг. – артист домбровой группы РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы"
2009-2011 гг. – преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".
2011-2013 гг. – преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".
2013-2018 гг. – главный дирижер РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".
2018-2023 гг. – ректор РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".
С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.
Стоит отметить, что ранее занимавший этот пост Дауешов Нуркиса Муратович освобожден от должности.
5 июля 2023 года Каныбек Жумашев был назначен председателем Комитета среднего образования Министерства просвещения.