Сменился вице-министр культуры и спорта Казахстана

10 июля 2023 года Арман Жудебаев назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП "Алматы әуендері".

2007-2009 гг. – артист домбровой группы РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы"

2009-2011 гг. – преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

2011-2013 гг. – преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

2013-2018 гг. – главный дирижер РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".

2018-2023 гг. – ректор РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Стоит отметить, что ранее занимавший этот пост Дауешов Нуркиса Муратович освобожден от должности.

5 июля 2023 года Каныбек Жумашев был назначен председателем Комитета среднего образования Министерства просвещения.