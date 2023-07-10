Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сменился вице-министр культуры и спорта Казахстана

Сменился вице-министр культуры и спорта Казахстана Фото: primeminister.kz
10 июля 2023 года Арман Жудебаев назначен вице-министром культуры и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жудебаев Арман Адильханович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП "Алматы әуендері".

2007-2009 гг. – артист домбровой группы РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы"

2009-2011 гг. – преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

2011-2013 гг. – преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

2013-2018 гг. – главный дирижер РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".

2018-2023 гг. – ректор РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

С мая 2023 года и по настоящее время являлся председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Стоит отметить, что ранее занимавший этот пост Дауешов Нуркиса Муратович освобожден от должности.

5 июля 2023 года Каныбек Жумашев был назначен председателем Комитета среднего образования Министерства просвещения.

Читайте также

Токаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах

В Екатеринбурге открыли генеральное консульство Казахстана

Смаилову доложили о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в регионах

Анастасия Московчук
МКС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
отключение воды
В Алматы в ряде микрорайонов отключат холодную воду
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления