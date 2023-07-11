В Казахстане утверждены новые правила выплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов

Постановлением правительства РК от 30 июня 2023 года утверждены Правила осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов, сообщает Zakon.kz.

Новые правила разработаны в связи с введением в действие Социального кодекса и утратой силы закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Обязательные профессиональные пенсионные взносы осуществляются агентами за счет собственных средств в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем, в который, в частности, входят горные работы, производства цемента, доменное производство, металлообработка и т.д.

Агентами являются физические или юридические лица, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение, филиалы, представительства иностранных юридических лиц.



Кроме того, обязательные профессиональные пенсионные взносы осуществляются в пользу работников, профессии которых предусмотрены в разделе "Общие профессии" перечня, независимо от того, в каких производствах или цехах они работают, если эти профессии специально не предусмотрены в соответствующих разделах или подразделах перечня.

В случае исключения вредных условий труда, подтвержденных результатами аттестации производственных объектов, уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов агентами прекращается с момента исключения вредных условий труда.



Ставка обязательных профессиональных пенсионных взносов устанавливается в соответствии со ст. 250 Социального кодекса:



с 1 января 2024 года - в размере 1,5%;

с 1 января 2025 года - в размере 2,5%;

с 1 января 2026 года - в размере 3,5%;

с 1 января 2027 года - в размере 4,5%;

с 1 января 2028 года - в размере 5%.

Уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов производится ежемесячно.

При осуществлении обязательных профессиональных пенсионных взносов учитываются все ежемесячные доходы работника, предусмотренные в Налоговом кодексе.

Уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов осуществляется наличными деньгами либо безналичным способом через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации.

Постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что постановлением правительства от 3 июля 2023 года утверждены Правила и сроки исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним.



