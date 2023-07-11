КХЛ объявил о новых правилах игры на будущий сезон

В ходе большого анализа и опроса команд, Континентальная хоккейная лиги с целью повышения зрелищности и атакующей игры с нового сезона вводит изменения в правила игры, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует пресс-служба КХЛ, новые изменения дают возможность арбитрам накладывать двухминутный штраф за открытые калитки в случае, если игрок команды-противника получает травму в данном эпизоде. Из правила "Драка" будет убран пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться. Изменения коснутся и взятия ворот, если атакующий хоккеист, в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока, сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается.

Следующее правило было опробовано в матчах Молодежной хоккейной лиги прошлого сезона, это запрет игрокам держать шайбу больше трех секунд за своими воротами. В случае первого раза следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих эпизодах это будет малый штраф.

И еще одно изменение коснется возможностей арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. В случае если во время видеопросмотра было обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы. Помимо этого, рефери смогут по нарушениям, по которым предусмотрено наложение штрафа в 2 минуты или "5+20", накладывать просто 5-минутный штраф.

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона стартует 1 сентября. В матче-открытия сыграют ЦСКА и "Ак Барс". А 2 сентября первый свой матч сыграет казахстанский "Барыс", который примет на своем льду "Салават Юлаев".