Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Первый матч нового сезона КХЛ: "Барыс" дома сыграл с "Нефтехимиком"

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 22:12 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Уэйд Эллисон вывел хозяев вперед, а в третьем гости выровняли положение, игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Нефтехимик".

Шайбой в команде Дэвида Немировски отметился канадский нападающий Уэйд Эллисон, открыв счет на 17-й минуте второго периода. 26-летний канадский форвард стал хоккеистом казахстанского клуба в текущее межсезонье из команды АХЛ "Милуоки Адмиралс". В 2016-м году он был выбран на драфте НХЛ клубом "Филадельфия Флайерз".

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1):

1:0 – 36:40 Эллисон (Бутчер, Маклауд). В равенстве

1:1 – 46:39 Брюквин (Соколов, Пастухов). В равенстве

1:2 – 64:00 Ди (Митякин). В равенстве

Вратари: Маттссон — Долганов

Штраф: 2:6 (0:2, 0:2, 2:2, 0:0).

6 сентября "Барыс" дома примет челябинский "Трактор".

Читайте также

Дастан Мукашев завоевал &quot;бронзу&quot; на Паралимпиаде
Дастан Мукашбеков завоевал "бронзу" в толкании ядра на Паралимпиаде-2024
борец
Ислам Евлоев завоевал "золото" на ЧС U20 в Испании
Давид Дягтерев завоевал &quot;золото&quot; Паралимпиады-2024
Первое "золото" Паралимпиады-2024 завоевал Казахстану Давид Дягтерев
Елена Беляева
Россия Барыс Казахстан 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: