Первый матч нового сезона КХЛ: "Барыс" дома сыграл с "Нефтехимиком"

Астанинский "Барыс" дома сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком" на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Уэйд Эллисон вывел хозяев вперед, а в третьем гости выровняли положение, игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Нефтехимик".



Шайбой в команде Дэвида Немировски отметился канадский нападающий Уэйд Эллисон, открыв счет на 17-й минуте второго периода. 26-летний канадский форвард стал хоккеистом казахстанского клуба в текущее межсезонье из команды АХЛ "Милуоки Адмиралс". В 2016-м году он был выбран на драфте НХЛ клубом "Филадельфия Флайерз".

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1):

1:0 – 36:40 Эллисон (Бутчер, Маклауд). В равенстве

1:1 – 46:39 Брюквин (Соколов, Пастухов). В равенстве

1:2 – 64:00 Ди (Митякин). В равенстве

Вратари: Маттссон — Долганов

Штраф: 2:6 (0:2, 0:2, 2:2, 0:0).