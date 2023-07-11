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Интернет и сотовая связь в Астане оставляют желать лучшего – Токаев

Стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего – Токаев Фото: pexels
Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы 11 июля сказал, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в условиях современной цифровой цивилизации и экономики знаний одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету.

"Мы везде заявляем об Астане как об "умном городе" и региональном IT-хабе, что автоматически подразумевает высокое качество базовой цифровой инфраструктуры. Однако стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы", – сказал глава государства. 

Ранее президент приказал правительству не допустить повторения коммунальной катастрофы в Экибастузе.

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