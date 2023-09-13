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Почему у казахстанцев возникли сбои со связью и интернетом

Почему у казахстанцев возникли сбои со связью и интернетом Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил, с чем были связаны утренние проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 сентября 2023 года, казахстанцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. С такой проблемой столкнулись абоненты Tele2/Altel. Жалобы от них в нашу редакцию стали поступать с ночи.

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На пресс-конференции в правительстве глава МЦРИАП РК отметил, что при модернизации любого оборудования возникают определенные технические сбросы.

"Касательно вашего вопроса, оператор связи ночью проводил определенные технические работы. Когда утром включили, пошел наплыв людей на базовые станции. Там выяснились определенные проблемы. Да, это связано с модернизацией оборудования. То есть сегодняшняя инфраструктура связи нуждается в модернизации и в период модернизации такие проблемы могут возникать. Извиняемся".Багдат Мусин

На этой же пресс-конференции Багдат Мусин, который "отхватил" порцию хейта после высказывания, что интернет в РК лучше, чем в Токио, все-таки признал, что в стране есть проблемы с качеством связи.

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