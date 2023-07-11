Стали известны подробности захвата аэропорта Алматы во время январских событий

В суде разъяснили приговор СМУС г. Алматы по делу о нападении и захвате здания алматинского аэропорта и диспетчерской службы, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что гражданка Т. и гражданин Н. зимой 5 января 2022 года организовали массовые беспорядки в здании аэропорта города Алматы, которые сопровождались погромами, поджогами, разрушениями и уничтожением имущества. В аэропорту к ним присоединились граждане Д., Ш. и К.

"Данные лица, узнав, что в город планируется прилет самолетов ОДКБ с военным контингентом, решили воспрепятствовать этому, совершив нападение и захватив здание диспетчерской службы. Далее, угрожая насилием, они потребовали от сотрудников отключить освещение взлетно-посадочной полосы с целью недопущения посадки самолета", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в тот момент возникла реальная угроза безопасности и жизни граждан, находившихся в воздушных судах. В ходе нападения подсудимые совершили угон служебных транспортных средств и похитили служебные радиостанции.

"Установлено, что роль Т. и Н. заключалась в том, что они, пользуясь лидерскими качествами и ораторскими навыками, сумели возглавить толпу граждан и побудили их к совершению массовых беспорядков на территории аэропорта. Роль подсудимых Ш., Д. и К. заключалась в том, что они, присоединившись к ним, проявили активность и стали выдвигать требования к сотрудникам аэропорта, требуя недопущения прилетов и вылетов воздушных судов. Данные преступные действия подсудимых повлекли тяжкие последствия и урон", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что вина подсудимых доказана показаниями ряда свидетелей, заключением экспертиз, содержанием видеозаписей с камер наружного наблюдения, где полностью прослеживается хронология событий того дня.

Приговором суда все участники признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы 11 июля вынесли приговор пяти фигурантам дела о захвате городского аэропорта во время январских событий 2022 года.

Отметим, что после январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры.

19 января аэропорт заработал в штатном режиме.