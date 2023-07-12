Безопасность полетов в Казахстане соответствует международным стандартам ИКАО

В ближайшие годы Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не планирует аудит Казахстана на предмет безопасности полетов. Об этом 12 июля 2023 года корреспонденту Zakon.kz рассказали в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

По данным комитета, 29 июня был выпущен электронный бюллетень ИКАО ЕВ 2023/29 Плана мероприятий по выполнению Универсальной программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на следующий год. Он представляет запланированные проверки ИКАО авиационных властей государств-членов на предстоящий период.

"Согласно опубликованного плану, проведение аудита ИКАО авиационных властей Республики Казахстан в текущем и следующем году не планируется. Отмечаем, что на сегодняшний день в Казахстане уровень соответствия стандартам ИКАО по безопасности полетов составляет 82%, что сопоставимо со средним показателем стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA)". Пресс-служба КГА

В комитете уточнили, что ИКАО осуществляет выбор государств для проведения проверок в рамках Универсальной программы на основе различных факторов, включая:

показатели рисков,

результаты предыдущих проверок,

масштабы авиационной деятельности в государстве,

прогресс, достигнутый государствами в устранении выявленных недостатков.

21 июня 2023 года стало известно, что председатель Комитета гражданской авиации (КГА) МИИР РК Талгат Ластаев получил должность в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Он был избран среди 45 стран Европейского региона ИКАО на пост заместителя председателя конференции ИКАО Европейского/Североатлантического региона. При принятии данного решения гендиректоры гражданской авиации региона ИКАО учитывали достигнутый прогресс Казахстана в реализации стандартов ИКАО в части обеспечения безопасности полетов.

ИКАО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), устанавливающим международные нормы гражданской авиации и координирующим ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Организация учреждена на основании положений части ІІ Чикагской конвенции 1944 года. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада). Членами ИКАО являются 193 государства.