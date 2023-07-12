Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

За полгода 7000 рабочих мест создано в Павлодарской области

Казахстан Павлодарская область аким Асаин Байханов рабочие места Фото: Zakon.kz
Аким Павлодарской области Асаин Байханов 12 июля на брифинге в СЦК рассказал о том, как решается вопрос занятости населения в регионе, передает Zakon.kz.

Как сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, в регионе идет работа по исполнению поручения главы государства о создании 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч человек населения.

"В Павлодарской области за шесть  месяцев создано 7 тысяч новых рабочих мест. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году в среднем на 14% повышена заработная плата 50 тысяч работников на 48 предприятиях региона". Асаин Байханов

Аким также отметил, что в регионе активно идет строительство учреждений образования для подготовки квалифицированных кадров.

Кроме того, Асаин Байханов на брифинге рассказал о проектах в сфере модернизации инфраструктуры в Павлодарской области, в том числе – дорожно-транспортной. Также аким заверил, что в новом отопительном сезоне Экибастуз будет обеспечен теплом.

Читайте также

Итоги дня: закон о возврате незаконных активов, новые ПДД, обмеление Каспия

Плюсы и минусы продления учебного года в школах Казахстана озвучил эксперт

Аллюр скорректировал планы по запуску производства автомобилей Hongqi в Казахстане

Анастасия Прилепская
Байханов Асаин Казахстан Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления