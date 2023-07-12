За полгода 7000 рабочих мест создано в Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов 12 июля на брифинге в СЦК рассказал о том, как решается вопрос занятости населения в регионе, передает Zakon.kz.

Как сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, в регионе идет работа по исполнению поручения главы государства о создании 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч человек населения.



"В Павлодарской области за шесть месяцев создано 7 тысяч новых рабочих мест. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году в среднем на 14% повышена заработная плата 50 тысяч работников на 48 предприятиях региона". Асаин Байханов

Аким также отметил, что в регионе активно идет строительство учреждений образования для подготовки квалифицированных кадров.

Кроме того, Асаин Байханов на брифинге рассказал о проектах в сфере модернизации инфраструктуры в Павлодарской области, в том числе – дорожно-транспортной. Также аким заверил, что в новом отопительном сезоне Экибастуз будет обеспечен теплом.