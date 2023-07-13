В вузах Казахстана начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов
В ведомстве уточнили, что прием заявлений продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн-формате, так и офлайн-формате.
"В этом году прием документов будет осуществляться как в онлайн-формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов".Пресс-служба МНВО РК
Как отметили в Миннауки, подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).
По словам вице-министра науки и высшего образования РК Куаныша Ергалиева, для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить:
- удостоверение личности;
- сертификат ЕНТ;
- фото размером 3×4;
- аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО);
- медицинскую справку по форме №075/у;
- приписное свидетельство из военкомата для юношей;
- также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.
О том, сколько образовательных грантов выделено в 2023 году для обучения на бакалавриате, можно прочитать здесь.
Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.
12 июля 2023 года в Казахстане стартовал прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру, который продлится до 3 августа.