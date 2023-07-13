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В вузах Казахстана начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов

В вузах Казахстана начался прием заявлений для участия в конкурсе грантов Фото: Telegram/gylym_jogary_bilim
Сегодня, 13 июля 2023 года, по всей стране в вузах начался прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

В ведомстве уточнили, что прием заявлений продлится до 20 июля. Абитуриенты могут подать заявления как в онлайн-формате, так и офлайн-формате.

"В этом году прием документов будет осуществляться как в онлайн-формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов".Пресс-служба МНВО РК

Как отметили в Миннауки, подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).

По словам вице-министра науки и высшего образования РК Куаныша Ергалиева, для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить:

  • удостоверение личности;
  • сертификат ЕНТ;
  • фото размером 3×4;
  • аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО);
  • медицинскую справку по форме №075/у;
  • приписное свидетельство из военкомата для юношей;
  • также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.

О том, сколько образовательных грантов выделено в 2023 году для обучения на бакалавриате, можно прочитать здесь.

Список имен обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

12 июля 2023 года в Казахстане стартовал прием документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру, который продлится до 3 августа.

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Динара Халдарова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан
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