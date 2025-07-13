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Общество

В Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе грантов в вузы

гранты, высшее образование, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 12:10 Фото: Министерство науки и высшего образования
В Казахстане начался прием заявлений от абитуриентов на участие в конкурсе грантов в вузы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования напомнили, что он продлится с 13 июля по 20 августа.

"Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах, которые находятся в любом вузе", – пояснили в ведомстве.

Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить: удостоверение личности; сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом – для выпускников организаций ТиПО), прочие документы, подтверждающие льготы для участия в конкурсе грантов.

Для участия в конкурсе грантов и зачисления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

  • для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов;
  • для направления "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов;
  • для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;
  • для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.
"Стоит отметить, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе", – напомнили в Миннауки.

Среди особенностей приема заявлений на гранты в 2025 году отмечается, что большинство процессов автоматизированы, чтобы повысить прозрачность конкурсного отбора.

Также введены дополнительные гранты по востребованным техническим и IT-направлениям, в том числе в рамках подготовки кадров для цифровой экономики, а для выпускников сельских школ предусмотрены квоты.

Ранее в Миннауки сообщили, что сейчас абитуриенты могут подать документы на участие в конкурсе для присуждения образовательных грантов через портал электронного правительства eGov.kz. Сделать это можно до 20 июля.

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Андрей Дюсупов
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