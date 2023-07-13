Досаев: Я взял на контроль практически каждое дерево в городе

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района ответил горожанам, жалующимся на падающие деревья и отсутствие полива, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом 13 июля заявила, что деревья в городе падают не из-за того, что они старые, а потому что их вовсе не поливают.

"Раньше в городе в арыках была вода, за счет этого поливали деревья. А сейчас воду отключили, поэтому деревья падают. Подрядчики разве не могут их поливать?" – спросила горожанка.

Ерболат Досаев подчеркнул, что арычная система – часть инфраструктуры, но она не предназначена для полива деревьев.

"У нас многое изменилось с советских времен, когда говорили, что арыки поливают деревья. Неправда. В свое время подъезжала водовозка, заливала и двигалась дальше", – отметил аким.

По его словам, акимат максимально привел в порядок работу арычной системы. Также сейчас строят новые каналы выше аль-Фараби, потому что там их не было, и вода разливалась по улицам.

"Полив будет. Но нам нужно переходить на капельное орошение, экономить воду надо. Программа по городу у нас есть, по каждому из районов будем двигаться, где у нас не поливают деревья. Я с этого года взял на контроль практически каждое дерево в городе. Главным вопросом и показательным будут падающие деревья, даже при посадке", – отметил Ерболат Досаев.

Всего по городу через арычные сети поливают 11% зеленых насаждений. В этом году в городе начали строить водозаборы, которые планируют соединить с арычными сетями.

"В 2024 году мы увеличим охват до 40%, план есть. Кроме того, планируем строительство головного арыка от Большой Алматинки до Есентая по улице Тимирязева. В данный момент разрабатывается проект", – рассказали в акимате.

Еще одна горожанка спросила акима, почему в Алматы прекратили белить деревья во дворах.

"Известь обладает бактерицидным действием. У нас никогда не было древесных клопов. Теперь скопище клопов везде, до 4-5 этажей. Из-за этого портится кора, надо принять решение. И почему обработку проводят ночью, не предупреждая людей? Клопы-то погибнут, а люди дышат", – высказалась жительница Бостандыкского района.

Ерболат Досаев ответил, что в свое время побелку известью считали эффективным способом обработки деревьев. Однако не только климат, но и в целом экосистема города изменилась. С 2016 года известь при обработке деревьев не применяют, потому что ее не рекомендует использовать Институт защиты и карантина растений.

"Сегодня для этих целей применяют биопрепараты. В июле-августе завершим проведение еще двух стадий обработки. Ее проводят в ночное время по графику. Касательно предупреждения о проведении обработки – нужно усилить информационное оповещение горожан. У каждого КСК, ОСИ есть чаты. Я дам поручение, чтобы они через чаты направляли информацию о времени проведения обработки", – заключил глава города.

В июне 2023 года в Центральном парке культуры и отдыха Алматы ветка многолетнего дерева упала и разрушила часть летней террасы кафе. Никто не пострадал.

Также в Алматы достаточно часто падают деревья на авто. Мы подготовили полезные советы для тех, кто столкнулся с такой ситуацией и не знает, как возместить ущерб.