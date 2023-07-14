Насколько серьезна ситуация с нашествием саранчи в Казахстане

В начале июля стало известно о засилье вредоносных насекомых на полях Костанайской области. Позже разрушительная гудящая волна добралась и до Актюбинской. Zakon.kz разбирался, насколько ощутимый урон рискуют понести местные фермеры.

Ранее стало известно, что полчища саранчи заполонили два района Костанайской области – Жангельдинский и Амангельдинский. При этом стая двинулась в направлении еще одного района.

Чиновники рапортовали о трудностях химических обработок полей: погодные условия то и дело вставляли палки в колеса.

Назывались цифры: под удар попали более 445 тысяч гектаров, что превышает порог экономической вредоносности на 266,118 тысяч га.

Кроме того, сообщалось, что в регионе насекомые попортили 10 тысяч га посевов. Впрочем, эту информацию вскоре опроверг Минсельхоз – в ведомстве, сославшись на местных фермеров, насчитали всего 500 га посевов ячменя.

Через некоторое время на неприятное соседство пожаловались в Актюбинской области. Прожорливая живность атаковала сразу три сельских округа Иргизского района. Сельчане подчеркивали: в конечном итоге пострадает не только урожай, но и скот, рискующий уступить наглым гостям собственный корм.

Дальше будет хуже?

По мнению фермера Бексултана Сандибекова, профильное ведомство слабо контролирует ситуацию, оттого "пожинать плоды" набега земледельцам придется еще долго.

"Министерство контролировало бы ситуацию, если бы оно еще в зародыше справилось бы с саранчой – до того момента, как саранча встала на крыло. Это как с пожарами: силы подключают тогда, когда пожар уже сложно остановить. Конечно, они направляют химию, препараты, но те объемы, которые могут покрыть опрыскивающие машины, никак не учитывают миграцию саранчи. Понятно, что такие явления цикличны. Для Казахстана это стало обычным делом, но в современном мире такие процессы контролируются, а не пускаются на самотек. Борьба собственными силами – дополнительные обработки, закупы препаратов – неизбежно отражается на бюджете, в итоге ни о какой прибыли и речи быть не может," - считает он.

Глава крестьянского хозяйства в Костанайской области Сергей Кошкодан комментирует происходящее более сдержанно.

"Ну что сказать? Нашествие. Лет саранчи высотой где-то 50-100 метров, гул. Специалисты приезжали, много кого было, и замакима области. Начали работать они где-то числа 3-го. Пока технику перегнали… Повреждения есть, они на всех полях незначительные, где-то листья поедены. Но растения в общем живые. Масличные культуры мы успели обработать, защитить их. Есть только краевые повреждения. На пшенице есть значительные повреждения – на каждом поле по 10 га. Это значит, там растения не восстановятся, урожая не будет. Сейчас пока "цветочки", но на следующий год, наверное, будет посложнее: саранча отложила яйца на полях, и новые особи будут опаснее, все поедят".

Фото: предоставлено спикером

Тем не менее фермер призвал не преувеличивать масштабы трагедии.

Принятые меры

В упомянутом МСХ нам рассказали, что защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся во всех регионах повсеместно. На сегодняшний день обработано 1 477.4 тыс. га, или 93,5% от прогнозируемого объема обработок (1 585.0 тыс. га).

"В 2023 году прогнозировалось распространение стадных саранчовых на площади 1 585.0 тыс. га. Из республиканского бюджета 2023 года на борьбу с саранчовыми выделено 3,8 млрд тенге (закуп пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению). Закуплены пестициды на общую площадь 1,4 млн. га. С учетом имевшегося запаса пестицидов (385,3 тыс. га) обеспеченная площадь составляет 1,77 млн га. При проведении химических обработок задействовано 212 единиц специальной опрыскивающей техники, в том числе 130 наземных вентиляторных опрыскивателей, 35 аэрозольных газогенераторов (ГАРД), 26 судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 21 самолет". Министерство сельского хозяйства РК

Министерство также проанализировало ситуацию и связало распространение прыгучих вредителей с солнечной активностью. Так, за последние три периода солнечной активности пики развития итальянского пруса (вид насекомых из семейства саранчовых – Прим. авт.) пришлись на 1988-1989, 1999-2000 и 2012-2015 гг. На 2023-24 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых.

Аграриям посоветовали проводить обследования своих территорий и при выявлении очагов распространения обращаться в территориальные инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК для проведения химических обработок.

А вот на вопрос редакции о возможности "заражения" других регионов страны в ведомстве ответили расплывчато.

"Распространение саранчовых с численностью выше экономического порога вредоносности может привести к потере не менее 15% урожая сельскохозяйственных культур. Кроме того, вспышка массового распространения саранчовых может привести к залету их на территории сопредельных стран и возникновению взаимных претензий".

Опыт прошлого

Специалисты вспоминают крупное нашествие 2012 года. Тогда СМИ писали: в семь раз увеличилась площадь опыляемых полей из-за миграции саранчи с территории России. Масштаб визита кузнечиков серьезно превысил прогнозы представителей сельскохозяйственной отрасли. Отечественные чиновники выделяли дополнительные пестициды и направляли с МСХ РФ письма с требованием принять срочные меры по обработке приграничных территорий.

Еще раньше, в 2008-м, из-за некорректных прогнозов в ЮКО размножение насекомых вышло из-под контроля, да так, что для ликвидации его последствий понадобилась экстренная помощь правительства.

В 2016-м – опять же на фоне сомнительной системы борьбы с усатыми – должностей лишились заместитель акима Сарыагашского района ЮКО и руководитель отдела сельского хозяйства.