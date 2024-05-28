Нашествие саранчи ожидается в Казахстане: как специалисты борются за посевы

С конца апреля в южных регионах страны уже принимают меры для того, чтобы избежать прогнозируемого нашествия коварных насекомых. Zakon.kz разбирался, как ведется борьба с опасным вредителем и почему некоторые виды так ненасытны.

В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) озвучили неутешительный прогноз: в 2024 году ожидается распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,5 млн га, что на 1 млн га больше, чем в 2023 году. Наибольшее увеличение насекомых прогнозируется в Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 776 тыс. га и Туркестанской областях – 271 тыс. га.

Так, специалисты считают, что возможно распространение нестадных саранчовых вредителей на площади – 744,0 тыс. га, в том числе наибольшее увеличение их число прогнозируется в Карагандинской – 112,0 тыс. га, Павлодарской – 99,8 тыс. га, Западно-Казахстанской – 95,8 тыс. га, Акмолинской – 93,3 тыс. га и Туркестанской – 74,0 тыс. га областях.

При этом города республиканского значения распространение стадных видов саранчовых не коснется, подчеркнули в министерстве. А вот распространение нестадных саранчовых может ожидаться на 850 га в Астане, на 4 га – в Алмате, а в Шымкенте – на 1,1 тыс. га.

В чем же разница и какие есть особенности видов, рассказал ученый, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель председателя правления по научной работе ТОО "Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений им. Жазкена Жиембаева" Жан Ниязбеков.

Ученый рассказал о специфике видов и пояснил условное разделение всех саранчовых на стадные и нестадные виды. Последних часто называют кобылками.

"К обитающим в Казахстане стадным видам саранчовых относятся три: азиатская саранча, мароккская саранча и итальянская саранча (итальянский прус). Их личинки во время периодов размножения держатся скученно, образуя большие скопления – кулиги, совершающие миграции. При низкой численности их личинки находятся в одиночной форме. Она отличается по окраске, форме отдельных частей тела, поведению и другим характеристикам. Взрослые саранчовые также имеют две формы – стадную и одиночную, причем насекомые в стадной фазе способны совершать перелеты на значительные расстояния". Жан Ниязбеков

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Именно эти виды стадной саранчи включены в перечень особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур, а затраты на проведение защитных мероприятий против них финансируются из государственного бюджета.



Казахстан является историческим местом распространения саранчовых вредителей, так как земельные площади обладают всеми благоприятными условиями для их существования: подходящим для них рельефом, климатом, пищевой базой и убежищем.

Какую саранчу нужно опасаться

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В Казахстане обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными вредителями зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. На территории республики имеют распространение как стадные, так и нестадные виды саранчовых.



По словам специалистов, наиболее крупными в республике гнездилищами стадных саранчовых являются:



азиатская. Обитает в Балхаш-Алакольском и Сырдарьинском регионах, в тростниковых зарослях в Западно-Казахстанской области, в Атырауской области. Менее крупные очаги находятся в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях;

Обитает в Балхаш-Алакольском и Сырдарьинском регионах, в тростниковых зарослях в Западно-Казахстанской области, в Атырауской области. Менее крупные очаги находятся в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях; мароккская. Распространена на юге страны – в Туркестанской и Жамбылской областях;

Распространена на юге страны – в Туркестанской и Жамбылской областях; итальянская. Широко распространена, но наибольшее хозяйственное значение имеет в Центральном, Северном и Западном Казахстане.

Все обитающие в Казахстане саранчовые имеют только одно поколение в году. Как только повышается температура воздуха весной – активизируется созревание личинок.

"Весной происходит отрождение личинок из яиц и их появление на поверхности почвы. В зависимости от условий окружающей среды полный цикл развития саранчовых от отрождения до появления взрослого насекомого длится 30-40 дней. За это время личинки в зависимости от видовой принадлежности саранчового линяют 4-5 раз. С каждым возрастом размер личинки увеличивается, изменяется длина и расположение зачатков крыльев, увеличивается количество члеников в усиках и происходят некоторые другие внешние и внутренние изменения. После прохождения последней линьки личинка превращается во взрослое насекомое. Взрослые насекомые через некоторое время начинают спариваться. После спаривания самки откладывают яйца. Большинство саранчовых откладывают их в почву. Яйца находятся в так называемых кубышках – особых капсулах из пенообразной массы, внутри которой и лежит группа яиц. Строение кубышки и число яиц в ней варьирует в зависимости от вида саранчового", – коротко описал жизненный цикл этого прожорливого насекомого ученый Жан Ниязбеков.

Он отметил, что активное освоение земель, упорядочение выпаса скота и другие действия способствуют сокращению численности саранчовых. И наоборот, низкая агротехника, неправильное использование пастбищ, образование залежей, как правило, являются причиной появления новых очагов высокой численности.

Уничтожение вредителей

Как объяснили в Министерстве сельского хозяйства РК, против саранчовых развернуты активные защитные мероприятия. Проводятся они местными исполнительными органами.

Мероприятия по борьбе со стадными видами начинаются с конца апреля.

По мароккской саранче:



На 23 мая 2024 года по личинкам мароккской саранчи в Туркестанской области обследовано 705.1 тыс. га, площадь, подлежащая обработке, составляет 258,5 тыс. га. Уже обработано 255,3 тыс. га, или 94% от прогнозируемого объема обработок.

Продолжается зачистка территории от мелких кулиг и обработка дронами в труднодоступной гористой местности. Обработки проводились наземными вентиляторами-опрыскивателями в количестве 101 единицы, шестью самолетами и двумя дельтапланами.

В Жамбылской области по мароккской саранче обследовано 245,0 тыс. га, площадь, подлежащая обработке, составляет 9,76 тыс. га, обработано 9,7 тыс. га, или 99,5% от прогнозируемого объема обработок.

По итальянскому прусу:

На 23 мая 2024 года по республике обследовано 831,1 тыс. га, площадь под обработку составила 35,02 тыс. га, обработано 18,2 тыс. га. Обработки начаты в Актюбинской – 10,8 тыс. га, Алматинской – 0,2 тыс. га, Атырауской – 0,8 тыс. га, Жамбылской – 5,131 тыс. га, Жетысуской – 0,7 тыс. га и Западно-Казахстанской – 0,6 тыс. га – областях.

По азиатской саранче:



Защитные мероприятия против азиатской саранчи начнутся по мере выявления площадей под обработку. В связи с прохождением холодных воздушных фронтов затянулось дальнейшее массовое отрождение и развитие личинок итальянского пруса на всей территории республики.

Как часто ведется обработка

С опасными видами стадных саранчовых борются за счет средств из республиканского бюджета.



Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета и резерва правительства выделили 8,1 млрд тенге, рассказали в МСХ РК.

В рамках защитных мер производится закуп пестицидов и услуг по их хранению, транспортировке и применению.

Мероприятия против нестадных саранчовых проводятся за счет средств местных бюджетов. Акиматы областей закупают услуги по химическим обработкам. Ее истребляют, опрыскивая земли пестицидами с помощью наземной и авиационной техники, а также беспилотников и специалистов, вооруженных ранцевыми опрыскивателями.

Для координации работы на местах во всех областях созданы оперативные штабы с акиматами областей.

При этом обработка от разных видов насекомых проходит в разное время.

Защитные мероприятия против мароккской саранчи начинаются в конце апреля в южных регионах Туркестанской и Жамбылской областей. Далее в середине мая начинаются химические обработки против итальянского пруса в южных регионах, на юго-востоке, юго-западе (все области, кроме Мангистауской и Туркестанской). Завершаются обработки против итальянского пруса в центральных и северных регионах (июнь, июль). Также в июле проводятся обработки против азиатской саранчи (Абайская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Кызылординская области).

Жан Ниязбеков отметил, что в современных условиях широко используется экологизированный подход, основанный на современных разработках в области беспилотной техники (БПЛА) и биотехнологии.

Использование БПЛА для мониторинга и контроля численности саранчи позволяет решить многие вопросы быстрее и эффективнее. Этот способ может контролировать численность саранчи в труднодоступных территориях, зачастую являющихся первичными очагами массового размножения.