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Толкатель ядра Иван Иванов завоевал "бронзу" Чемпионата Азии

Толкатель ядра Иван Иванов заслужил "бронзу" на Чемпионате Азии Фото: olympic.kz
Казахстанский спортсмен Иван Иванов завоевал бронзовую медаль на азиатском первенстве по легкой атлетике в Бангкоке (Таиланд). Он отличился в толкании ядра, сообщает Zakon.kz.

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Попытка броска уроженца Уштобе (Алматинская область) Ивана Иванова на 19,87 метра принесла ему третье место, сообщили в пресс-службе НОК. Тем самым Иванов положил в копилку сборной Казахстана по легкой атлетике четвертую медаль.

Легкая атлетика ЧА 4 медали

Фото: Instagram/drs_kz

В первый день азиатского первенства отличился Шедрак Коеч Кимутай, который прибежал вторым на дистанции 10 000 метров. Затем "золото" завоевала Кристина Овчинникова, а Елизавета Матвеева показала второй результат. Обе спортсменки выступали в дисциплине "прыжки в высоту". Завершатся соревнования лучших легкоатлетов Азии 16 июля.

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