Убийство в Туркестанской области - соседи рассказали, как нашли тело девочки

Жители аула Жибек Жолы до сих пор не могут прийти в себя после убийства пятилетней Еркежан. Подозреваемый задержан, но родные уверены, что он действовал не один, сообщает Zakon.kz.

В поселке круглосуточно дежурят усиленные наряды полиции, передает КТК.

Девочка, как обычно, играла на улице, а потом внезапно пропала. Родные искали ее повсюду и даже за пределами села. К поискам подключились остальные жители. Тело ребенка нашли на крыше старого дома.

"Нас пять-шесть человек было. Все искали. Потом зашли в этот дом, там ее одежда лежала. Стали обыскивать все комнаты. А я с другом поднялся на крышу. Наступил на шифер. А там тело ребенка. Просто шифером накрыта. Лежала мертвая". Ержан Ахметов

Родные заподозрили соседа-уголовника еще до начала поисков. В ауле все знали о его криминальном прошлом. Мужчина дважды судим. В первый раз за убийство, второй – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За последнее преступление получил всего три года ограничения свободы.





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Семья девочки уверена, в этот раз он действовал не один и требуют наказать преступника по всей строгости закона.

"Он не мог это сделать один. Был пьян. Ребенка на крышу подняли. Это дело рук нескольких человек. Они были в сговоре. Видимо, хотели дождаться темноты и избавиться от тела. Я лично ее видел. Все лицо избито. Ножевые ранения на теле. Как они могли такое сделать с ребенком?! В голове не укладывается!" Дядя убитой Ергали Ережепов

Сельчане пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции и устроить самосуд. Сейчас, по словам правоохранителей, ситуация в ауле стабилизировалась.





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Подозреваемый задержан. Ему грозит от 20 лет до пожизненного. Ранее в соцсетях писали, будто девочка была изнасилована. Но это будет известно только после экспертизы.

"По факту убийства несовершеннолетней девочки в настоящее время задержан подозреваемый. Он арестован. Заведено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Он был в нетрезвом состоянии". Начальник отдела полиции Сарыагашского района Есенгали Бейсебаев

13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя района Г. По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего. С заявлением по поводу этого громкого преступления выступила Генпрокуратура.

