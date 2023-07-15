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Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответе при попытке "тронуть КНДР"

Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответе при попытке "тронуть КНДР" Фото: wikimedia
Северная Корея призывает США отказаться от конфронтации с Пхеньяном, заявила заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

Замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии подчеркнула, что американские власти ответят сполна за попытку дестабилизировать ситуацию в КНДР.

"Попытка тронуть нас очень дорого обойдется для США. Не буду скрывать, что США ждут очень неблагоприятные вещи", - заявила Ким Ё Чжон.

Она также добавила, что в ответ на усилия США по повышению своих стратегических активов на Корейском полуострове, КНДР будет действовать еще более "несдержанно и масштабно".

Также Ким Ё Чжон подвергла критике заседание СБ ООН по пуску ракеты КНДР, отметив, что он является абсолютно правомерным проявлением самообороны в ответ на враждебную политику, упорно проводимую Соединенными Штатами.

Она добавила, что единственный способ стабилизации ситуации в регионе заключается в отказе США от враждебной политики к лидерам КНДР.

Последний запуск северокорейской ракеты состоялся 12 июля. Испытания раскритиковали в США, Японии, Южной Кореи и ряде других государств. По информации ООН, ракета якобы упала в море в экономической зоне России.

В МИД РФ указали на отсутствие подтверждения подобных данных.

В конце мая МИД Казахстана прокомментировал неудачный запуск спутника КНДР.

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