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Сестра Ким Чен Ына пообещала усилить ядерный потенциал Северной Кореи

Сестра Ким Чен Ына пообещала усилить ядерный удар, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 02:59 Фото: AP / Jorge Silva
Влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, пообещала усилить ядерный военный потенциал КНДР и предпринять шаги в знак протеста против недавнего прибытия американской атомной подводной лодки в Южную Корею, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, могущественная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына пообещала усилить ядерный военный потенциал страны и предпринять другие шаги в знак протеста против недавнего прибытия в Южную Корею атомной подводной лодки США.

Северная Корея неоднократно обещала расширить свой ядерный арсенал, но последняя угроза со стороны Ким Ё Чжон прозвучала после того, как Северная Корея обострила региональную напряженность, открыв объект по обогащению урана и испытав новую баллистическую ракету в начале этого месяца.

В заявлении, распространенном государственными СМИ, Ким Ё Чжон сказала, что визит подводной лодки "явно демонстрирует отчаянные военные и стратегические усилия США". Она заявила, что ядерный потенциал сдерживания Северной Кореи должен быть усилен.

По словам некоторых наблюдателей, ее комментарии указывают на то, что Северная Корея может провести испытательный запуск ракеты, дальность действия которой охватывает южнокорейский объект, где пришвартована американская подлодка.

Ранее появилась информация, что Северная Корея провела испытания новых тактических баллистических ракет с использованием сверхбольших боеголовок и модифицированных крылатых ракет.

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