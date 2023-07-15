Съемки "Дэдпул-3" остановили из-за забастовки в Голливуде

Третья часть "Дэдпула" стала первым крупным проектом, производство которого было остановлено из-за забастовки двух Гильдий Голливуда, сообщает Zakon.kz.

Студия Marvel приостановила работу над третьей часть кинокомикса, фото со съемок которого на днях опубликовал продюсер и главный актер трилогии Райан Рейнольдс, пишет Deadline.

Когда работа над лентой продолжится, авторы не сообщают. Ранее стало известно, что выход фильма запланирован на май 2024 года. Известно, что кроме Дэдпула и Росомахи, в кинокартине можно будет увидеть Сверхзвуковую Боеголовку, слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера.

Ранее стало известно, что профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, объявил забастовку в пятницу, 14 июля. Два основных требования актеров – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ.

После объявления о протесте, знаменитые актеры, приехавшие на премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондон, покинули мероприятие и "пошли готовить плакаты".