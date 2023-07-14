Голливудские актеры покинули премьеру в Лондоне после известия о готовящейся забастовке

Знаменитые актеры, приехавшие на премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондон, покинули мероприятие как только стало известно о готовящейся в Голливуде масштабной забастовке, сообщает Zakon.kz.

Актеры Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Реми Малек, в знак солидарности с готовящимися к бойкоту коллегами, ушли с премьеры фильма "Оппенгеймер", пишет Sky News.





The stars of historical epic Oppenheimer spoke of their support for the strike, before walking out of the London premiere of the film 👇



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Как заявил режиссер фильма Кристофер Нолан, артисты "отправились писать свои протестные плакаты". По его словам, лондонскую премьеры покинуло "огромное" количество актеров.

13 июля профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, сообщил о готовящейся забастовке. Два основных требования актеров – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ. Участие в протесте намерены принять члены Гильдии актеров и Гильдии писателей Америки.