Голливудские актеры покинули премьеру в Лондоне после известия о готовящейся забастовке
Актеры Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Реми Малек, в знак солидарности с готовящимися к бойкоту коллегами, ушли с премьеры фильма "Оппенгеймер", пишет Sky News.
The stars of historical epic Oppenheimer spoke of their support for the strike, before walking out of the London premiere of the film 👇— Sky News (@SkyNews) July 13, 2023
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Как заявил режиссер фильма Кристофер Нолан, артисты "отправились писать свои протестные плакаты". По его словам, лондонскую премьеры покинуло "огромное" количество актеров.
13 июля профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, сообщил о готовящейся забастовке. Два основных требования актеров – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ. Участие в протесте намерены принять члены Гильдии актеров и Гильдии писателей Америки.