Голливудские актеры покинули премьеру в Лондоне после известия о готовящейся забастовке

Актеры Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Реми Малек, в знак солидарности с готовящимися к бойкоту коллегами, ушли с премьеры фильма "Оппенгеймер", пишет Sky News.

The stars of historical epic Oppenheimer spoke of their support for the strike, before walking out of the London premiere of the film 👇



Read more 🔗 https://t.co/EVQwpyRXDt pic.twitter.com/SKBmRg8wJh