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Голливудские актеры покинули премьеру в Лондоне после известия о готовящейся забастовке

Голливудские актеры покинули премьеру в Лондоне после известия о готовящейся забастовке Фото: Тwitter/SkyNews
Знаменитые актеры, приехавшие на премьеру фильма "Оппенгеймер" в Лондон, покинули мероприятие как только стало известно о готовящейся в Голливуде масштабной забастовке, сообщает Zakon.kz.

Актеры Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Реми Малек, в знак солидарности с готовящимися к бойкоту коллегами, ушли с премьеры фильма "Оппенгеймер", пишет Sky News.


Как заявил режиссер фильма Кристофер Нолан, артисты "отправились писать свои протестные плакаты". По его словам, лондонскую премьеры покинуло "огромное" количество актеров.

13 июля профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, сообщил о готовящейся забастовке. Два основных требования актеров – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ. Участие в протесте намерены принять члены Гильдии актеров и Гильдии писателей Америки.

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