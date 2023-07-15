Продолжается тушение пожара в лесничестве "Ертіс орманы"

Пожар в лесничестве "Ертіс орманы" Павлодарской области, начавшийся 15 июля, тушат с 14:30. Имеется угроза перехода огня на территорию РФ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, на месте работают 178 человек и 40 единиц техники. Ориентировочная площадь пожара – 500 га.

Также на месте пожара работают 2 вертолета: МИ-8, ВСУ (3,5 куб) и МИ-17, ВСУ (5 куб).





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Была угроза селу Сугур, но эвакуация жителей не потребовалась. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Отмечается, что работу пожарных осложняет жаркая, сухая погода и шквальный ветер.

Для контроля и оценки ситуации на место вылетели министр по ЧС РК, аким области Асаин Байханов и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Загорание сухой травы на ориентировочной площади 800 га произошло 14 июля.



Ранее в пресс-службе ДЧС Павлодарской области заявили о том, что пожар в Баянаульском национальном парке локализован.

