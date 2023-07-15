Продолжается тушение пожара в лесничестве "Ертіс орманы"
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, на месте работают 178 человек и 40 единиц техники. Ориентировочная площадь пожара – 500 га.
Также на месте пожара работают 2 вертолета: МИ-8, ВСУ (3,5 куб) и МИ-17, ВСУ (5 куб).
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