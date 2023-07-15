Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Продолжается тушение пожара в лесничестве "Ертіс орманы"

Продолжается тушение пожара в лесничестве "Ертіс орманы" Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Пожар в лесничестве "Ертіс орманы" Павлодарской области, начавшийся 15 июля, тушат с 14:30. Имеется угроза перехода огня на территорию РФ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, на месте работают 178 человек и 40 единиц техники. Ориентировочная площадь пожара – 500 га.

Также на месте пожара работают 2 вертолета: МИ-8, ВСУ (3,5 куб) и МИ-17, ВСУ (5 куб).


Материал по теме

Пожар в Абайской области локализован

Была угроза селу Сугур, но эвакуация жителей не потребовалась. Сейчас угрозы населенным пунктам нет.

Отмечается, что работу пожарных осложняет жаркая, сухая погода и шквальный ветер.

Для контроля и оценки ситуации на место вылетели министр по ЧС РК, аким области Асаин Байханов и руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Загорание сухой травы на ориентировочной площади 800 га произошло 14 июля.

Ранее в пресс-службе ДЧС Павлодарской области заявили о том, что пожар в Баянаульском национальном парке локализован.

Читайте также

Министр по ЧС находится в Павлодарской области для контроля за ликвидацией пожара

Константин Вноровский
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астанчанин уснул на улице
Астанчанин рассмешил казахстанцев необычным решением спастись от жары
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака
Новолуние: что ожидает представителей знаков зодиака
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Почему в Алматы снимают таблички платных парковок, объяснили в акимате
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления