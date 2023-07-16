Токаев выразил соболезнования президенту Кореи Юн Сок Ёлю

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней, передает Акорда.





"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших в стихийном бедствии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", – говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что в Южной Корее в результате подтоплений и оползней погибли 32 человека.