Барса, которого выходили сотрудники Алматинского зоопарка, выпустили на волю

Снежного барса, найденного в горах Алматинской области и выхоженного сотрудниками Алматинского зоопарка, выпустили обратно в природу, сообщает Zakon.kz.

Ослабленного хищника обнаружили в районе поселка Сарбастау 19 апреля. У него были нарушены двигательные функции задних лап. 20 апреля его доставили в зоопарк, оказали необходимую помощь. Обработав раны и накачав иммуностимуляторами, старались лишний раз не беспокоить, так как для снежного барса все происходящее было тяжелейшим стрессом.

Как рассказали сотрудники Алматинского зоопарка, 15 июля специалистами Областной территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира, Института зоологии РК и Алматинского зоологического парка барс был выпущен на территории ГНПП "Иле-Алатау".





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Перед выпуском барса ветеринарные врачи провели обследование, замеры и контрольное взвешивание. Выяснилось, что за время пребывания в зоопарке барс немного подрос и набрал более 8 килограммов веса, полностью здоров и готов к выпуску в природу. Для того, чтобы животное не испытывало стресс, обследование и транспортировка таких животных проводятся с применением медикаментозной седации (наркоза), а во время транспортировки за состоянием животного следит ветеринарный врач.





Так как снежный барс является редким видом, за всеми особями, обитающими в национальных парках, внимательно следят зоологи. Для этой цели на барса надели ошейник со спутниковым передатчиком для того, чтобы ученые могли наблюдать перемещение животного и следить за его дальнейшей судьбой.

Информация о том, что ирбиса выпустят на свободу, появилась 14 июля.