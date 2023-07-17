До 15 тонн мусора вывозят каждые выходные с побережья Капчагая

С наступлением жарких дней на пляжи Капчагая отправились сотни тысяч отдыхающих. Однако убирают мусор за собой далеко не все. Люди после отдыха не стесняются оставлять пакеты с отходами прямо на берегу озера, сообщает Zakon.kz.

Пять единиц техники и 20 человек ежедневно занимаются сбором мусора на пяти пляжах Капчагая. Помощь им оказывают и местные бизнесмены. Они занимаются уборкой своей прилегающей территории. В целом за выходные здесь собирают до 15 тонн мусора, в будние дни этот показатель ниже в три раза.

Фото: Zakon.kz

"В будние дни очистка территории пляжа начинается в 7:00 и заканчивается в 19:00. А вот на выходных график меняется – с 6:00 до 21:00. За акиматом закреплены территории самого пляжа, парковочные места, тротуары. 46 предпринимателей занимаются очисткой своих личных территорий. То есть работаем совместно", – сообщил корреспонденту Zakon.kz заместитель руководителя отдела ЖКХ города Асхат Жексембеков.





Фото: Zakon.kz

На территории водохранилища Капчагай действуют пять пляжей. На их обслуживание в этом году потратили 16 млн тенге.





Фото: Zakon.kz

Капчагай пользуется большой популярностью у алматинцев. Об этом свидетельствуют многокилометровые пробки, образовавшиеся в выходные на трассе направлением Конаев – Капчагай.