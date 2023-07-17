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Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков женился

Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков женился Фото: скриншот видео
16 июля известный комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой, сообщает Zakon.kz.

 Кадры с торжества выложила в Stories Вера Дровеникова.

"Спасибо всем, кто был с нами вчера!", – написала она. 

На торжестве присутствовали сами близкие пары.

О романе Чебаткова с Дровениковой стало известно в сентябре 2021 года: комик и актриса появились вместе на премии журнала GQ.


В 2022 году Евгений Чебатков с музыкантами записали клип в поддержку известного казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Интерес к творчеству Чебаткова увеличился сразу после интервью у Юрия Дудя.

Евгений Чебатков родился и вырос в Усть-Каменогорске. После школы он переехал в Томск и поступил в Томский университет. В 2015 году Чебатков перебрался в Москву и стал ведущим на радио Comedi Radio. На телевидении он дебютировал в шоу Stand Up.

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