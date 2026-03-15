#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Популярный казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков проголосовал в Москве

Евгений Чебатков проголосовал на референдуме в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 19:43 Фото: пресс-служба посольства Казахстана в России
Популярный казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков принял участие в республиканском референдуме, посетив избирательный участок в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России, передает Zakon.kz.

Артист прибыл на голосование сразу после гастролей, отметив важность сопричастности к жизни страны даже за ее пределами. По словам Чебаткова, несмотря на проживание в Москве, он сохраняет казахстанское самосознание и считает необходимым проявлять гражданскую позицию в значимые для государства моменты.

"Буквально сегодня я прилетел из Челябинска и, не заезжая домой, решил, конечно, проголосовать на референдуме. Находясь физически вдали от Родины, проживая большую часть времени в Москве, мое самосознание остается казахстанским. В текущем нестабильном и шатком мире я не могу пропустить момент, когда ощущаешь причастность к жизни государства и проявляешь свою гражданскую позицию", – поделился впечатлениями артист.

Ранее заместитель министра иностранных дел Арман Исетов рассказал о ходе голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции за рубежом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков женился
19:19, 17 июля 2023
Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков женился
Евгений Чебатков излил душу после провального выступления
13:57, 30 июля 2024
Евгений Чебатков излил душу после провального выступления
Евгений Чебатков на казахском языке обратился к подписчикам
17:15, 18 сентября 2024
Евгений Чебатков на казахском языке обратился к подписчикам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: