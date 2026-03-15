Популярный казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков проголосовал в Москве

Популярный казахстанский стендап-комик Евгений Чебатков принял участие в республиканском референдуме, посетив избирательный участок в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России, передает Zakon.kz.

Артист прибыл на голосование сразу после гастролей, отметив важность сопричастности к жизни страны даже за ее пределами. По словам Чебаткова, несмотря на проживание в Москве, он сохраняет казахстанское самосознание и считает необходимым проявлять гражданскую позицию в значимые для государства моменты.

"Буквально сегодня я прилетел из Челябинска и, не заезжая домой, решил, конечно, проголосовать на референдуме. Находясь физически вдали от Родины, проживая большую часть времени в Москве, мое самосознание остается казахстанским. В текущем нестабильном и шатком мире я не могу пропустить момент, когда ощущаешь причастность к жизни государства и проявляешь свою гражданскую позицию", – поделился впечатлениями артист.

Ранее заместитель министра иностранных дел Арман Исетов рассказал о ходе голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции за рубежом.