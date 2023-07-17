В Испании шестерых туристов подозревают в изнасиловании девушки

Власти Испании арестовали шестерых немецких туристов, обвиняемых в изнасиловании 18-летней девушки на острове, известном как место отдыха, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox news, все задержанные – мужчины в возрасте от 20 до 21 года.



Отмечается, что пострадавшая женщина, которая также была в отпуске, и группа ее друзей посетили бульвар Плайя-де-Пальма в среду вечером, который известен своими барами и ночными клубами. Там она встретила одного из подозреваемых немцев и выпила с ним, затем ушла с ним в гостиничный номер.



По словам пострадавшей, она пыталась покинуть гостиничный номер, но подозреваемые не позволили ей сбежать. Затем несколько подозреваемых якобы изнасиловали ее. В конце концов ей удалось сбежать, и она предупредила администратора отеля, который позвонил властям.

К моменту прибытия полиции пятеро мужчин были задержаны. Шестой подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан в днем позже.

Ранее сообщалось, что в Уральске 12 июня в день сдачи экзаменов девятиклассников была изнасилована 13-летняя школьница. Позже выяснилось, что подозревают подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, девочку заманили в квартиру обманным путем. Если вину парней докажут, им грозит до 20 лет тюрьмы. Затем в деле об изнасиловании уральской школьницы появился пятый подозреваемый.

