Стало известно любимое место отдыха у туристов в Испании

2 сентября власти Испании поделились промежуточными результатами развития туристической отрасли в текущем году и рассказали о самом посещаемом туристами месте, сообщает Zakon.kz.

Как передает LA VANGUARDIA, Испанию за семь месяцев этого года посетили 53 млн иностранных туристов. При этом их расходы выросли на 18,6% и составили более 71 млрд евро.

Оказалось, что почти каждый четвертый турист выбрал для отдыха Балеарские острова. Но больше всего туристов приезжают в Испанию из Великобритании.

España alcanza la cifra más alta de turistas hasta julio rozando los 53,4 millones con un gasto de 71.100 millones https://t.co/28SdVMbCTH pic.twitter.com/9fJNZLL0Ec — Europa Press TV (@europapress_tv) September 2, 2024

На днях стало известно, что уже три месяца пассажиры круиза в Северной Ирландии ожидают свое кругосветное плавание на неисправном лайнере.