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Стало известно любимое место отдыха у туристов в Испании

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:58 Фото: X/LaVanguardia
2 сентября власти Испании поделились промежуточными результатами развития туристической отрасли в текущем году и рассказали о самом посещаемом туристами месте, сообщает Zakon.kz.

Как передает LA VANGUARDIA, Испанию за семь месяцев этого года посетили 53 млн иностранных туристов. При этом их расходы выросли на 18,6% и составили более 71 млрд евро.

Оказалось, что почти каждый четвертый турист выбрал для отдыха Балеарские острова. Но больше всего туристов приезжают в Испанию из Великобритании.

На днях стало известно, что уже три месяца пассажиры круиза в Северной Ирландии ожидают свое кругосветное плавание на неисправном лайнере.

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Алия Абди
Испания 2024 год Туризм Путешествия Отдых
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