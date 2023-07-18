Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге

Депутат Мажилиса Парламента от партии Respublica Нургуль Тау заявила, что детский лагерь "Арман дала" получил из бюджета 107,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

17 июля она посетила лагерь, который находился на территории сауны.

По ее словам, в детском лагере не были созданы условия для отдыха детей, были допущены серьезные нарушения.

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"Поставщик услуг – ТОО "БелРичи". Стоимость оказания услуг в соответствии с договором государственных закупок составляет 107,8 млн тенге. По плану летним отдыхом должны быть охвачены 1150 детей", – написала Нургуль Тау на своей странице в Instagram.

Дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.