Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге

Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента от партии Respublica Нургуль Тау заявила, что детский лагерь "Арман дала" получил из бюджета 107,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

17 июля она посетила лагерь, который находился на территории сауны.

По ее словам, в детском лагере не были созданы условия для отдыха детей, были допущены серьезные нарушения. 

Материал по теме

Как выглядит детский лагерь в сауне после шумихи в Сети
"Поставщик услуг – ТОО "БелРичи". Стоимость оказания услуг в соответствии с договором государственных закупок составляет 107,8 млн тенге. По плану летним отдыхом должны быть охвачены 1150 детей", – написала Нургуль Тау на своей странице в Instagram.

Дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.

Читайте также

Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару

На каком этапе реконструкция моста через реку Есентай по пр. аль-Фараби в Алматы

После ливня в Алматы семья осталась без жилья

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления