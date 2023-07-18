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СМИ: Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения и легализовал ЧВК "Вагнер"

Подписал закон о создании народного ополчения и легализовал ЧВК "Вагнер" Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О народном ополчении", который позволит легализовать появление частной военной компании "Вагнер" в республике, передает Zakon.kz.

Как 17 июля сообщила пресс-служба белорусского президента, ополченцы смогут участвовать в обеспечении военного положения, введенного в районах республики.

По данным Telegram-канала WarGonzo, документ позволит легализовать ЧВК "Вагнер" в стране.

Согласно документу, народное ополчение считается вооруженным формированием из добровольцев, которые захотели обеспечивать военное положение на территории административных единиц их проживания.

Также Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров.


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Ранее уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

О необходимости создания в Белоруссии народного ополчения Лукашенко заявил ещё в конце мая текущего года. После этого подобные подразделения начали формироваться по всей республике.

Ранее после попытки военного мятежа в России стало известно, что бойцы "Вагнера" смогут уйти в Минобороны РФ, "некоторые подразделения самораспустятся, но преследовать никого не будут".

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