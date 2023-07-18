СМИ: Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения и легализовал ЧВК "Вагнер"
Как 17 июля сообщила пресс-служба белорусского президента, ополченцы смогут участвовать в обеспечении военного положения, введенного в районах республики.
По данным Telegram-канала WarGonzo, документ позволит легализовать ЧВК "Вагнер" в стране.
Согласно документу, народное ополчение считается вооруженным формированием из добровольцев, которые захотели обеспечивать военное положение на территории административных единиц их проживания.
Также Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров.
Ранее уже сообщалось о планах Минска привлечь вагнеровцев к подготовке военнослужащих. Лукашенко заявлял, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.
О необходимости создания в Белоруссии народного ополчения Лукашенко заявил ещё в конце мая текущего года. После этого подобные подразделения начали формироваться по всей республике.
Ранее после попытки военного мятежа в России стало известно, что бойцы "Вагнера" смогут уйти в Минобороны РФ, "некоторые подразделения самораспустятся, но преследовать никого не будут".