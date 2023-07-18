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Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине

Посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине Фото: akorda.kz
Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине, сообщает Zakon.kz.

Здесь глава государства совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк, передает Акорда.

Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Джидде.

Ранее сообщалось, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию.

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Токаев Касым-Жомарт Саудовская Аравия
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