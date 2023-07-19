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"Бешикташ" отказался от полузащитника ЦСКА казахстанца Бахтиера Зайнутдинова

"Бешикташ" отказался от полузащитника ЦСКА казахстанца Фото: Instagram/bateka_11
Хавбек ЦСКА казахстанец Бахтиер Зайнутдинов не перейдет в "Бешикташ", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Об этом сообщил турецкий спортивный журналист Серджан Дикме.

"Бешикташ полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим", - приводит слова Дикме "Спорт-Экспресс".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость казахстанца в 6 миллионов евро.

По слухам, ЦСКА просил за своего футболиста именно такую компенсацию. В руководстве "Бешикташа" посчитали такие требования завышенными.

Контракт Бактиера Зайнутдинова с ЦСКА действует до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Ранее стало известно, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в составе "Зенита" стал обладателем Суперкубка России по футболу.

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