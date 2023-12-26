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"Бешикташ" Зайнутдинова победил и поднялся в турнирной таблице

Футбол Победа Турция Фото: Instagram/besiktas
Неважно выступающий в последнее время турецкий футбольный клуб "Бешикташ", где играет казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, наконец сумел одержать победу после двух поражений в местном чемпионате, сообщает Zakon.kz.

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25 декабря в рамках матчей 18-го тура турецкой Суперлиги "Бешикташ" на выезде обыграл "Хатайспор" со счетом 2:1. Победу гостям принесли точные удары в исполнении Семиха Кылычсоя и Омара Колли. Наш соотечественник вышел на поле в первые минуты и отыграл весь матч до финального свистка.


Этот успех для команды Зайнутдинова стал первым после двух домашних поражений от "Фенербахче" и "Альянспора" с одинаковым результатом 1:3. Всего "Бешикташ" в нынешнем сезоне одержал девять побед и с 29 очками снова поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

Теперь Бахтиер Зайнутдинов вместе со своими коллегами уйдет на небольшой новогодний перерыв, игры турецкого чемпионата возобновятся 8 января.

2024 год "Черные орлы" откроют матчем на своей арене против "Касымпаша", девятой командой в турнирной таблице турецкого первенства.

Ранее Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы.

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