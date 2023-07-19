Мадонна поразила поклонников новым фото после перенесенной инфекции

64-летняя известная певица и музыкант Мадонна поделилась свежим фото. Снимок стал первым после экстренной госпитализации артистки и тяжелой инфекции, которую она перенесла, сообщает Zakon.kz.

Свежую фотографию с огромным розовым кустом, который певица обнимает, Мадонна опубликовала вечером 18 июля. Фото стало первым после тревожных новостей о состоянии здоровья певицы.

Снимок артистка опубликовала в Instagram и подписала "Одна роза может стать для меня садом, единственный друг – целым миром. Спасибо".





Заболела популярная певица 24 июня. Из-за развившейся серьезной болезни врачи госпитализировали ее в отделение интенсивной терапии, в реанимации Мадонну подключили к аппарату ИВЛ. 11 июля 64-летняя Мадонна обратилась к своим подписчикам в соцсетях, чтобы сообщить, что она на пути к выздоровлению и уделяет особое внимание своему здоровью.