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Мадонна поразила поклонников новым фото после перенесенной инфекции

Мадонна поразила поклонников новым фото после перенесенной инфекции Фото: Тwitter/Madonna
64-летняя известная певица и музыкант Мадонна поделилась свежим фото. Снимок стал первым после экстренной госпитализации артистки и тяжелой инфекции, которую она перенесла, сообщает Zakon.kz.

Свежую фотографию с огромным розовым кустом, который певица обнимает, Мадонна опубликовала вечером 18 июля. Фото стало первым после тревожных новостей о состоянии здоровья певицы.

Снимок артистка опубликовала в Instagram и подписала "Одна роза может стать для меня садом, единственный друг – целым миром. Спасибо".


Заболела популярная певица 24 июня. Из-за развившейся серьезной болезни врачи госпитализировали ее в отделение интенсивной терапии, в реанимации Мадонну подключили к аппарату ИВЛ. 11 июля 64-летняя Мадонна обратилась к своим подписчикам в соцсетях, чтобы сообщить, что она на пути к выздоровлению и уделяет особое внимание своему здоровью.

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