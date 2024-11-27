Окрыленная новой любовью Вера Брежнева поразила поклонников яркими фото

Поклонники известной украинской певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой завалили своего кумира комплиментами. Все дело в новой фотосессии, которой артистка поделилась сегодня, 27 ноября 2024 года, в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Публикацию экс-участница поп-группы "ВИА Гра", которая недавно заявила о новой любви, подписала:

"Все пройдет, а любовь и музыка вечны. Спасибо, Арсен, Катерина, за нашу песню. Она летает на крыльях моей любви".

Подписчики были в восторге от новых фото, о чем написали в комментариях:

"Обожаю!"

"Любовь – это ты, Вера".

"Красивая и настоящая!"

"Красивые фотографии".

"Вера, ты невероятно красива".

"Ты всегда умела вдохновлять людей своей прекрасной музыкой! Счастья вам, семейного благополучия, а мы всегда будем рядом и поддержим вас. Мы всегда с вами, Вера Викторовна!"

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