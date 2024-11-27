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Окрыленная новой любовью Вера Брежнева поразила поклонников яркими фото

Окрыленная новой любовью Вера Брежнева поразила поклонников новыми фото, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:06 Фото: Instagram/annsusiak
Поклонники известной украинской певицы, актрисы и телеведущей Веры Брежневой завалили своего кумира комплиментами. Все дело в новой фотосессии, которой артистка поделилась сегодня, 27 ноября 2024 года, в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Публикацию экс-участница поп-группы "ВИА Гра", которая недавно заявила о новой любви, подписала:

"Все пройдет, а любовь и музыка вечны. Спасибо, Арсен, Катерина, за нашу песню. Она летает на крыльях моей любви".

Подписчики были в восторге от новых фото, о чем написали в комментариях:

  • "Обожаю!"
  • "Любовь – это ты, Вера".
  • "Красивая и настоящая!"
  • "Красивые фотографии".
  • "Вера, ты невероятно красива".
  • "Ты всегда умела вдохновлять людей своей прекрасной музыкой! Счастья вам, семейного благополучия, а мы всегда будем рядом и поддержим вас. Мы всегда с вами, Вера Викторовна!"

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22 ноября 2024 года Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе. В интервью журналистке Рамине Эсхакзай она заявила, что сейчас она очень счастлива, но замуж не спешит, ведь артистка уже была там. Чтобы снова выйти замуж, по словам певицы, "нужно действительно хорошо узнать друг друга".

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