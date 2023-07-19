Турции отказали во вступлении в ЕС

Еврокомиссия отказала турецкой стороне в одобрении заявки по вступлению в Европейский Союз, сообщает Zakon.kz.

Турция не сможет стать членом ЕС в следующем году. Об этом "Известиям" рассказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы", – заявил в интервью Стано.

Решения о вступлении в ЕС Турция ждет 25 лет, оставаясь при этом просто кандидатом на членство. Некоторые эксперты уверены, что Анкара на самом деле и не рассчитывает на вступление, но только поддерживая имидж "стремящейся" и ожидает от Брюсселя уступок по обновлению Таможенного союза.

10 июля, перед перед вылетом в Вильнюс, где прошел саммит НАТО, президент Турции Эрдоган заявил, что перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в Евросоюз. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

