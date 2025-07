Пять человек пропали без вести после ливня в Южной Корее

По информации агентства Yonhap, суточное количество осадков по состоянию на 05:30 по времени Астаны составило 197,5 мм.

Уточняется, что органы по ликвидации последствий стихийных бедствий подтвердили пропажу.

Torrential rains in South Korea, the heaviest in 120 years, have left at least four people dead and one missing. Authorities have evacuated thousands from flood-affected areas as the severe weather continues. pic.twitter.com/UR1EmyxXEk

Стихия бушует в отдельных районах страны с 17 июля. В связи с ростом ущерба уровень погодной опасности был повышен до самого высокого.

Four people have died and more than 1,000 have been evacuated in South Korea after #flooding. More than 400 millimeters of rain fell in parts of the South Chungcheong region, the first time the region has been hit by rain in 120 years. pic.twitter.com/vYPjeq0ZGn