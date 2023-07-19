Минпросвещения о лагере в сауне: Халатное отношение

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова рассказала новые подробности о скандальном детском лагере, расположенном на территории сауны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава комитета отметила, что любой лагерь перед запуском должен получить заключение санэпидемстанции, соответствие по технике безопасности, пожарной безопасности, утвердить меню, и это лишь часть того, что нужно подготовить.

Кроме того, перед тем как запускать в лагерь детей, Управление образования города должно выехать на место и проверить его на соответствие всем требования.

"Однако Управление образования Алматы этого не сделало. Это халатное отношение. По результатам госзакупок выяснилось, что абсолютно все соответствовало требованиям, компания действительно выиграла тендер. Кроме того, санэпидемстанция дала ТОО "БелРичи" разрешение. Получается, что компания выиграла тендер по лживым документам, подвергая опасности жизни и здоровье детей", – рассказала председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова.

После скандального инцидента началась служебная проверка, заведено уголовное дело против руководителей компании. Также комитетом инициировано письмо в акимат Алматы о принятии самых строгих мер в отношении работников Управления образования города.

"Они нас ввели в заблуждение, там было написано лагерь "Арман дала". Мы все знаем, что в этом районе есть хороший лагерь с таким же названием, и, видимо, в этом было упущение сотрудников Управления образования. Мы это признаем, сейчас проводится расследование. В отношении сотрудников будут приняты меры", – объяснила руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

В Комитете по охране прав детей добавили, что Управление образования не проверяло и лагерь "Тау Самалы" компании "Айсулу и Т", в котором также выявили массу нарушений. Отмечается, что обе компании впервые участвовали в процедуре госзакупок.

Дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.