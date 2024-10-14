Минпросвещения призывает меньше упоминать слово "суицид"

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 14 октября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала волну детский самоубийств в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она обратилась к журналистам с просьбой учитывать "эффект Вертера", который заключается в том, что не следует часто упоминать слово "суицид", описывать в деталях места, где произошли такие случаи, и сам процесс.

"К сожалению, сознание ребенка настолько неустойчивое. Наука говорит, что в процессе граничащего психологического стресса, когда он не находит поддержки, прежде всего, среди родителей, друзей, семьи и непосредственно в классе, это может являться триггером. Суицид – это многофакторное явление, это не связано только со школой и процессом образования. Об этом говорят причинно-следственные явления, которые выявляются при рассмотрении уголовных дел. Поэтому утверждать, что программы не срабатывают нельзя. Это говорит наука и статистика, исследовать суициды надо с точки зрения медицины, потому что это психическое заболевание", – сказала Насымжан Оспанова.

1 октября 2024 года Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о детских самоубийствах.

