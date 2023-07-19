Минпросвещения предлагает ввести лицензирование детских лагерей

Министерство просвещения Казахстана предлагает отменить мораторий на проверки частных организаций образования и ввести лицензирование детских лагерей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такие поправки министерство начало разрабатывать в начале года после ряда скандальных случаев в частных детских садах.

"Мы подготовили пакет изменений в законодательство и предлагаем во всех организациях образования, пусть это будет детский центр развития, детсад, школа или колледж, не имеет значения, обеспечить беспрепятственный доступ, даже если это частный бизнес. Мораторий должен быть снят", – сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Кроме того, она предложила ввести лицензирование детских лагерей, чтобы они соответствовали необходимым требованиям по содержанию и инфраструктуре.

"Школу же невозможно открыть без лицензии, колледж тоже. А как открывают лагерь? Они ставят кровати, разыгрывают столовую, ставят поваров и даже никого не уведомляют об этом. Поэтому очень важно принять лицензирование, чтобы все лагеря соответствовали требованиям", – добавила Насымжан Оспанова.

17 июля 2023 года в Сети появилась информация об одном из детских лагерей под Алматы. Детей из социально уязвимых семей отправили по бесплатным путевкам в лагерь "Арман Дала". Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.

Также выяснилось, что Управление образования города не проверило лагерь после заключения договора.