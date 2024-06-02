Эмир Кувейта назначил наследного принца
Фото: goodfon
Правящий эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назвал имя нового наследного принца Государства Кувейт, сообщает Zakon.kz.
Шейх Сабах Халид Аль Сабах станет следующим в очереди на престол, сообщает государственное информационное агентство KUNA.
71-летний шейх Сабах ранее занимал пост премьер-министра и министра иностранных дел страны.
В заявлении не содержится никаких других подробностей или комментариев правящего эмира Кувейта.
83-летний шейх Мишааль недавно распустил парламент на целых четыре года на фоне широко распространенной политической дисфункции, охватившей Кувейт.
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