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Эмир Кувейта назначил наследного принца

флаг Кувейта, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 09:21 Фото: goodfon
Правящий эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назвал имя нового наследного принца Государства Кувейт, сообщает Zakon.kz.

Шейх Сабах Халид Аль Сабах станет следующим в очереди на престол, сообщает государственное информационное агентство KUNA.

71-летний шейх Сабах ранее занимал пост премьер-министра и министра иностранных дел страны.

В заявлении не содержится никаких других подробностей или комментариев правящего эмира Кувейта.

83-летний шейх Мишааль недавно распустил парламент на целых четыре года на фоне широко распространенной политической дисфункции, охватившей Кувейт.

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