В Абайской области вновь разгорелся пожар
Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
19 июля от оператора Бегенского филиала ГЛПР "Семей Орманы" в противопожарную службу поступило сообщение о том, что между селами Рамадан и Ондирис горит сухая трава, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства от МИО, ГЛПР "Семей Орманы" и ДЧС Абайской области.
По прибытии было установлено что на открытой территории горит сухая трава на площади 12 га.
"Угрозы населенным пунктам нет. Благодаря оперативному реагированию сил и средств пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки. Всего в ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц техники". Пресс-служба ДЧС Абайской области
ДЧС области Абай призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее, 15 июля, пожар вспыхнул в Бегеневском лесничестве. Из-за пожара туристам рекомендовали покинуть зону отдыха. Вечером пожар был локализован.
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