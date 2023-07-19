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В Абайской области вновь разгорелся пожар

тушение пожара Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области
19 июля от оператора Бегенского филиала ГЛПР "Семей Орманы" в противопожарную службу поступило сообщение о том, что между селами Рамадан и Ондирис горит сухая трава, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства от МИО, ГЛПР "Семей Орманы" и ДЧС Абайской области.

По прибытии было установлено что на открытой территории горит сухая трава на площади 12 га.

"Угрозы населенным пунктам нет. Благодаря оперативному реагированию сил и средств пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки. Всего в ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц техники". Пресс-служба ДЧС Абайской области

ДЧС области Абай призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее, 15 июля, пожар вспыхнул в Бегеневском лесничестве. Из-за пожара туристам рекомендовали покинуть зону отдыха. Вечером пожар был локализован.

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Елена Беляева
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