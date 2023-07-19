В Абайской области вновь разгорелся пожар

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

19 июля от оператора Бегенского филиала ГЛПР "Семей Орманы" в противопожарную службу поступило сообщение о том, что между селами Рамадан и Ондирис горит сухая трава, сообщает Zakon.kz.

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