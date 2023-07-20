"Астана" победила тбилисское "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА
Фото: скриншот видео
Нападающий "Астаны" Дембо Дарбо в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо" забил блестящий гол, сообщает Zakon.kz.
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Гол нападающего помог "Астане" обыграть соперников по сумме двух матчей в квалификации Лиги чемпионов.
Отметим, что первый матч "Астаны" и "Динамо" закончился вничью – 1:1, а в ответной игре казахстанский клуб победил со счетом 2:1 и вышел во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов.
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