"Астана" победила тбилисское "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Нападающий "Астаны" Дембо Дарбо в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо" забил блестящий гол, сообщает Zakon.kz.

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Гол нападающего помог "Астане" обыграть соперников по сумме двух матчей в квалификации Лиги чемпионов.





Отметим, что первый матч "Астаны" и "Динамо" закончился вничью – 1:1, а в ответной игре казахстанский клуб победил со счетом 2:1 и вышел во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов.

