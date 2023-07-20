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В Казахстане 15 тысяч учащихся обеспечат школьными принадлежностями

принадлежности Казахстан Фото: АО "Самрук-Қазына"
Об этом 20 июля на пресс-конференции в Астане сообщила генеральный директор единого благотворительного оператора группы компаний АО "Самрук-Қазына" - КФ "Samruk-Kazyna Trust" Альфия Адиева. В ходе мероприятия глава фонда подробно рассказала о планах на вторую половину 2023 года.

В пяти регионах страны 15 специализированным учреждениям для особенных детей будут переданы наборы спортивного инвентаря на общую сумму 16 млн тенге.

В преддверии нового учебного года 15 тысяч первоклассников из семей социально уязвимых категорий будут обеспечены школьными принадлежностями. Бюджет проекта - 261 млн 600 тыс. тенге. Напомним, в прошлом году свои первые школьные принадлежности от АО "Самрук-Қазына" получили 12 000 первоклассников.

"В целях развития государственного языка до конца года мы планируем обеспечить ряд сельских библиотек и музыкальных школ художественной литературой на государственном языке и казахскими национальными инструментами. Сейчас определяется спрос по отдельным позициям", – отметила Альфия Адиева.
АО

Фото: АО "Самрук-Қазына"

После масштабного пожара в Костанайской области Фонд принял решение оказать поддержку и начал строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аманкарагай, его сдача в эксплуатацию планируется в августе. Также в областях Абай, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской будут открыты многофункциональные спортивные комплексы на основе воздухо-опорных сооружений.

Ряд сел Акмолинской области получат ключи от нового медицинского транспорта.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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