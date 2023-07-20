В Казахстане 15 тысяч учащихся обеспечат школьными принадлежностями
В пяти регионах страны 15 специализированным учреждениям для особенных детей будут переданы наборы спортивного инвентаря на общую сумму 16 млн тенге.
В преддверии нового учебного года 15 тысяч первоклассников из семей социально уязвимых категорий будут обеспечены школьными принадлежностями. Бюджет проекта - 261 млн 600 тыс. тенге. Напомним, в прошлом году свои первые школьные принадлежности от АО "Самрук-Қазына" получили 12 000 первоклассников.
"В целях развития государственного языка до конца года мы планируем обеспечить ряд сельских библиотек и музыкальных школ художественной литературой на государственном языке и казахскими национальными инструментами. Сейчас определяется спрос по отдельным позициям", – отметила Альфия Адиева.
Фото: АО "Самрук-Қазына"
После масштабного пожара в Костанайской области Фонд принял решение оказать поддержку и начал строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Аманкарагай, его сдача в эксплуатацию планируется в августе. Также в областях Абай, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской будут открыты многофункциональные спортивные комплексы на основе воздухо-опорных сооружений.
Ряд сел Акмолинской области получат ключи от нового медицинского транспорта.