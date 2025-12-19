АО "Казахтелеком" приняло участие в конференции, посвященной Году рабочих профессий

АО "Казахтелеком" приняло участие в конференции "Год рабочих профессий", которая состоялась 19 декабря и объединила около 1000 участников – сотрудников компаний группы Фонда "Самрук-Қазына" со всей страны.

Программа мероприятия включала параллельные панельные сессии, посвященные развитию рабочих профессий, повышению их престижа, вопросам подготовки кадров и производственной безопасности. В завершение конференции состоялось торжественное награждение лучших представителей рабочих профессий и Парад профессий "Передать завет детям".

Фото: АО "Казахтелеком"

"В рамках Года рабочих профессий АО "Самрук-Қазына" проводит системную и масштабную работу. В частности, совместно с "Отбасы банком" реализуются программы доступного жилья. В результате комплекса принятых мер уровень производственного травматизма снизился на 43%. Более 160 тысяч сотрудников прошли различные обучающие курсы. Для развития дуального обучения и кадрового резерва подписано порядка 100 меморандумов с высшими учебными заведениями. Кроме того, в рамках проектов "Самұрық Үміті" и "Тәлімгер" оказана поддержка 100 воспитанникам детских домов: 38 из них обучаются в колледжах, а 107 выпускников были трудоустроены на предприятия Фонда", – отметил управляющий директор АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов.

Фото: АО "Казахтелеком"

В рамках Года рабочих профессий АО "Казахтелеком" реализовало ряд инициатив, направленных на развитие и поддержку работников производственного блока. Компания провела конкурсы профессионального мастерства, включая "Мастер оптической сети – Optical Network Master", а также мероприятия в сфере охраны труда и производственной безопасности.

Фото: АО "Казахтелеком"

Особое внимание было уделено обучению и социальным инициативам. Сотрудники рабочих профессий прошли подготовку и переподготовку, приняли участие в модульной программе "Жеті қадам" для молодых лидеров, а также в проектах по профориентации молодежи и популяризации рабочих профессий. Стоит отметить, что в компании реализуются меры по улучшению социально-бытовых условий, снижению разрыва в оплате труда между производственным и административным персоналом.

Фото: АО "Казахтелеком"

"За каждым цифровым сервисом и каждой линией связи стоит труд конкретного специалиста. Мы высоко ценим вклад работников рабочих профессий и последовательно создаем условия, при которых их труд становится более безопасным, востребованным и престижным", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Участие в конференции стало частью системной работы АО "Казахтелеком" по развитию человеческого капитала и укреплению роли рабочих профессий в отрасли связи.