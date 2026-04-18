Где в Казахстане опаснее всего дышать: свежие данные

РГП "Казгидромет" подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за март 2026 года в 68 населенных пунктах Казахстана. Уровень загрязнения оценивался по четырем категориям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий, сообщает Zakon.kz.

К низкому уровню загрязнения были отнесены 39 населенных пунктов, к повышенному – 16, к высокому – 9, к очень высокому – 4.

Населенные пункты с очень высоким уровнем загрязнения:

Караганда, Жезказган, Сатпаев, Абай.

С высоким уровнем загрязнения:

Атырау, Усть-Каменогорск, Риддер, Темиртау, Павлодар, Туркестан, Талгар, а также поселки Шубарши и Кызылсай.

С повышенным уровнем загрязнения:

Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Семей, Талдыкорган, Петропавловск, Тараз, Жаркент, Аягоз, Аральск, Шу, Алтай, Кенкияк и Ганюшкино.

С низким уровнем загрязнения:

Кокшетау, Уральск, Экибастуз, Атбасар, Жанаозен, Хромтау, Кандыагаш, Кульсары, Костанай, Аксу, Аксай, Жанатас, Каратау, Кентау, Кызылорда, Лисаковск, Житикара, Рудный, Аркалык, Балхаш, Сарань, Степногорск, Шемонаиха, Щучинск и другие населенные пункты.

Всего за месяц было зафиксировано 32 случая высокого уровня загрязнения воздуха.

"Из них 19 случаев пришлось на Караганду, 10 – на Атырау и 3 – на Жезказган". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

